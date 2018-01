Lançamentos evendas de imóveis recuam no País lNo ano em que incorporadoras deram prioridade à redução de estoques, os lançamentos somaram 60,3 mil unidades no País, 19,3% menos do que em 2014, segundo o índice calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) em parceria com a Associação Brasileira de Incorporadoras (Abrainc). “Característica foi a seletividade dos lançamentos”, diz o vice-presidente da Abrainc, Renato Ventura. “As empresas foram mais criteriosas, analisando localização e comparando a oferta de produto com lançamentos anteriores.”