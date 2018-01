Lanchonetes contratarão mil trabalhadores por mês O setor de fast food prevê para o primeiro semestre do ano uma média de mil contratações mensais na região metropolitana de São Paulo (a capital mais 37 municípios). O número, fornecido pela Associação Brasileira das Indústrias de Alimentação (Abia), representa um aumento de 10% nas contratações em relação ao número total de empregados do final do ano passado. Segundo Amílcar de Almeida, assessor econômico da associação, "espera-se um crescimento de 12% a 15% em comparação a 2005, o que corresponde a um faturamento de R$ 11 bilhões para este segmento". O investimento será focado principalmente na ampliação da rede de lojas e do cardápio. Dentre as mais de cinco mil redes de refeição rápida existentes na capital, o Mc Donalds deverá contratar cerca da metade do total de funcionários previstos pela Abia.