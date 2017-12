Langoni diz que queda da produção industrial é "boa notícia" O ex-presidente do Banco Central e atual diretor do Centro de Economia Mundial da Fundação Getúlio Vargas (FGV-RJ), Carlos Langoni, avalia como uma boa notícia a queda de 0,4% da produção industrial em outubro em relação a setembro, divulgada hoje pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). "É natural que ocorra uma desaceleração, até influenciada por fatores sazonais", comentou. "Além disso, não podemos ter um crescimento com picos, marcado por alta volatilidade (oscilação). Precisamos de uma expansão sustentável, sem altas expressivas de inflação." Para Langoni, a queda registrada pelo IBGE era esperada. "Não é possível manter um ritmo de expansão das fábricas de 8%, 9% para sempre", afirmou. "Quando a economia começou a crescer com mais força no ano passado, o crescimento no setor se deu basicamente pela ocupação de capacidade ociosa das fábricas." O ex-presidente do BC avalia também como positivo o aumento de 2,7% da produção industrial em outubro em relação ao mesmo mês de 2003. "Isso indica que há uma saudável evolução num horizonte de doze meses, pois os dados são comparados com igual período do ano passado", afirma. Mesmo com a desaceleração de outubro, avalia Langoni, a produção industrial em 2004 deverá apontar um salto de 4%, o que será essencial para garantir um crescimento do País entre 5% e 5,5%. "Como no próximo ano a economia mundial diminuirá sua velocidade, o ritmo do Brasil vai reduzir um pouco. Mas, a produção industrial subirá 4% e o PIB avançará para um nível entre 3,5% e 4%", afirmou.