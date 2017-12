Langoni elogia alta da Selic O ex-presidente do Banco Central, Carlos Langoni elogiou a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de aumentar a taxa básica de juros em 0,25 ponto: "Foi um pequeno aumento de juros, mas um grande passo na direção da estabilidade", afirmou Langoni, parodiando o astronauta Neil Armstrong, durante o programa Conta Corrente, da Globo News. "A ação do Banco Central foi bastante correta, no momento certo de até corajosa, visando quebrar expectativas inflacionárias que estavam se cristalizando." Carlos Langoni analisou a possibilidade de, como tem sido especulado por parte da imprensa, complementar a alta dos juros com uma elevação do superávit fiscal, a fim de potencializar seus resultados: "Seria extremamente eficiente", sentenciou. Ele disse que a combinação com a política fiscal apertada facilitaria a ação do Banco Central. "Vai exigir uma menor dosagem e aperto monetário para obter o mesmo resultado em termos de queda da inflação." Excesso de arrecadação O ex-presidente concorda com aqueles que gostariam de ver o governo utilizar o chamado "excesso de arrecadação" para diminuir o estoque da dívida. Ele sugeriu a possibilidade de usar esses recursos para constituir um fundo de equalização fiscal: "Poderia ser dirigido para reduzir o endividamento do setor público, ou até mesmo ajudar no controle direto à inflação", propôs. "Mas na prática a agilidade está na política monetária: O BC vai tentar seguir uma política gradualista, ajustar a taxa de juros no patamar mínimo necessário." Combate à inflação Para o economista, o Banco Central deverá prosseguir com o aperto monetário até que ocorra a convergência entre a expectativa de inflação e a meta de 4,5% para 2005. "O que eu achei interessante do noticiário foi a reação do mercado futuro de juros já apresentando uma tendência de queda", frisou Langoni. "Você aperta a política monetária, os juros de curto prazo podem subir, mas se ela for bem executada e se houver credibilidade no compromisso do governo com a estabilidade, os juros de longo prazo começam a cair", justificou. "E é isso o que vai permitir que a economia continue crescendo, que os investimentos continuem acontecendo."