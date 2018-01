Langoni: instabilidade afeta crescimento O aumento dos juros norte-americanos e a instabilidade nos mercados interrompem a trajetória de queda da taxa Selic e podem prejudicar o crescimento da economia brasileira. A opinião é do ex-presidente do Banco Central e atual diretor do Centro de Economia Internacional da Fundação Getúlio Vargas, Carlos Geraldo Langoni. Langoni lembrou que a economia brasileira ainda é vulnerável ao humor dos mercados internacionais. Em entrevista à Globonews, ele disse que o cenário internacional de maior instabilidade obrigou o Banco Central a interromper a política de redução gradual da taxa de juros doméstica. PIB pode cair O economista acredita que talvez não seja possível alcançar a meta de 4% de crescimento este ano, mas ainda assim, como a base do ano passado foi muito frágil, é provável que este crescimento fique em torno de 3% a 3,5%. Para ele, os efeitos da brutal queda no mercado acionário norte-americano ainda vão ser sentidos por toda a economia mundial. É uma situação que terá repercussões negativas sobre todas as economias emergentes, porque somos tratados como aplicações de risco elevado, lembrou.