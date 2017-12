Langoni ironiza declaração de Lula sobre autonomia do BC A questão da autonomia do Banco Central gerou polêmica hoje em Seminário no Rio. O BC autônomo foi defendido pelo diretor do Centro de Economia Mundial da FGV e ex-presidente do BC, Carlos Langoni, atacada pelo professor da FGV de São Paulo, Paulo Nogueira Batista, e considerada como uma realidade pelo secretário executivo do Ministério da Fazendo, Bernard Appy. Langoni disse, ironizando a declaração do presidente Lula de que este é um assunto de acadêmicos, que "me sinto à vontade para falar do assunto porque sou acadêmico". Segundo ele, o BC autônomo é subproduto da democracia. "Este não é um pensamento tecnocrata, mas uma forma inteligente de lidar com interesses públicos e privados". Nogueira Batista disse considerar que a autonomia do BC, nas circunstâncias brasileiras, seria "engessamento" importante para o desenvolvimento do País. Para ele, se o presidente Lula quiser preservar seu poder político, "não deve abrir mão da possibilidade de nomear ou demitir em um órgão com tanto poder como o BC do Brasil". Em resposta às colocações de Batista, Appy disse que o Banco Central já atua com autonomia e isso não cria restrições ao crescimento econômico. "O BC atua sobre a meta e quem define a política econômica é o governo". Os três participara m de painel sobre macroeconomia em Seminário que está sendo realizado pelo Sindicato dos Bancos do Rio. O evento será encerrado pelo presidente do BC Henrique Meirelles.