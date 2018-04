LanPeru diz que não suspenderá vôos A companhia aérea LanPeru anunciou que não suspenderá nenhum vôo no Peru, após o governo peruano decidir que a empresa não seguiu corretamente os procedimentos, após uma de suas aeronaves sofrer danos no ano passado. A companhia acrescentou que recorrerá da decisão do Ministério de Transportes e Comunicações de multar a LanPeru em aproximadamente 930.000 soles (US$ 257.368) ou de suspender suas operações por 90 dias. "Não vamos suspender nossas operações", disse a porta-voz da empresa. Em comunicado publicado hoje pelos jornais locais, a LanPeru disse que não concorda com decisão do governo e que tomará medidas legais para reverter essa situação. A companhia afirmou que um de seus aviões Boeing B737-200 realmente sofreu danos, mas quando aindaestava em terra, em julho de 2001, e que foi reparado antes de iniciar o vôo, sem colocar, segundo a LanPeru, nenhum passageiro em risco. A empresa ressaltou que não tentou evitar o cumprimento de nenhum procedimento governamental. Um porta-voz do Ministério dos Transportes disse, no entanto, que as informações foram enviadas à imprensa em um fax com cabeçalho do Ministério, mas que o documento não é proveniente do governo. A LanPeru, que é controlada por outras empresas peruanas, iniciou suas operações em julho de 1999. A LanChile SA detém 49% de participação na LanPeru.