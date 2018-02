Lap Chan não comparece à CPI da Varig para depor O chinês Lap Chan, acionista da Volo do Brasil, controladora da VarigLog (a nova dona da Varig) não compareceu à CPI da Varig, promovida pela Alerj para apurar supostas irregularidades na compra da empresa aérea pela VarigLog. Chan será reconvocado para prestar depoimento, na próxima quarta-feira. Caso não compareça ele será intimado judicialmente e a Polícia poderá ser usada para forçá-lo a comparecer à CPI da Varig. O presidente do conselho de administração da VarigLog, Marco Antonio Audi, também será convocado a prestar depoimento na próxima quarta-feira. O presidente da CPI da Varig, deputado Paulo Ramos (PDT) informou que a CPI recebeu nesta quarta-feira a cópia de uma fita que conteria a gravação de uma reunião na qual Chan teria dito a funcionários da Varig que desistiria da reestruturação da Varig caso a VarigLog fosse responsabilizada pelas dívidas trabalhistas da companhia. Essa gravação também conteria depoimento de Chan dando conta de que o plano da empresa é mudar a sede de operações da Varig do Rio de Janeiro para São Paulo.