Latam Brasil lança voos para Boston e duas cidades da Argentina

A Latam Brasil informou que começará a operar quatro voos semanais de São Paulo a Boston (EUA) a partir de julho de 2018. A cidade é o 6º destino do Grupo Latam Airlines nos Estados Unidos, onde a companhia já voa para Los Angeles, Miami, Nova York, Orlando e Washington.

As operações serão feitas com a aeronave Boeing 767, com capacidade para 191 passageiros. Com duração de aproximadamente 10 horas, os voos partirão do Aeroporto de Guarulhos às terças-feiras, quartas-feiras, sextas-feiras e domingos. O percurso inverso será realizado às segundas-feiras, quartas-feiras, quintas-feiras e sábados.

Também foram lançadas duas novas rotas para a Argentina, com três voos semanais cada. São elas São Paulo-Mendoza, que se inicia em março de 2018, e São Paulo-Tucumán, em operação a partir de junho.

As viagens para Mendoza partindo de Guarulhos ocorrerão às terças-feiras, sextas-feiras e domingos, com aproximadamente 4 horas de duração. Já os voos para Tucumán decolarão às quartas-feiras, quintas-feiras e sábados, durando cerca de 3,5 horas. Ambos as rotas serão operadas com aeronaves Airbus A320, que acomodam 174 passageiros.

Já estão à venda tanto as passagens aéreas para Boston, quanto para os novos destinos argentinos.

Recentemente, a Latam anunciou também a intenção de voar para Lisboa e Tel Aviv. A companhia ainda aguarda aprovações das autoridades regulatórias para confirmar essas rotas.