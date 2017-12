Latam cobrará a partir de R$ 30 por mala despachada

A Latam implementará, a partir da próxima quinta-feira, 18, as novas regras para franquia e excesso de bagagem em voos domésticos, de acordo com a nova regulamentação da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Em até 50 dias, a empresa promete implementar uma tarifa de R$ 30 por mala despachada, menos dos que os R$ 50 inicialmente divulgados. Além disso, a empresa também começará a vender seus bilhetes por meio de novos perfis tarifários no mesmo período.

"No caso da cobrança pelo despacho do primeiro volume em voos domésticos, o valor foi revisado pela companhia e, quando implantado, será de R$ 30,00 para compras antecipadas", diz a empresa, em nota.

A companhia projeta que, com a mudança no formato de cobrança pelo despacho de bagagem, será possível reduzir em até 20% o valor das tarifas mais baratas para os voos domésticos até 2020. "Nossa meta é aumentar em 50% nossos passageiros transportados até 2020", diz, em nota, o presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier.

Perfis. A empresa passará a oferecer quatro perfis de tarifa, cujos preços irão variar de acordo com os benefícios oferecidos ao cliente: Promo, Light, Plus e Top. As categorias divergem em relação aos serviços inclusos na tarifa, entre eles a possibilidade de acúmulo de pontos no programa Latam Fidelidade, a reserva antecipada de assento, a inclusão de espaço extra e a alternativa para remarcação ou reembolso do bilhete.

Quanto ao despacho de bagagens, as categorias Promo e Light não incluem nenhum volume, mas dão ao cliente a possibilidade de comprar esse serviço separadamente. A categoria Plus inclui o despacho de uma mala, enquanto a categoria Top permite que duas malas sejam despachadas.