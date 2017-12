Lava Jato pode impedir carta-fiança para empreiteiras

A preocupação não diz respeito a problemas como a possibilidade de serem declaradas inidôneas, mas sim à capacidade dessas construtoras de conseguir acesso às garantias financeiras exigidas para participar dos leilões.

Tome-se como exemplo o leilão da “Rodovia do Frango”, previsto para ocorrer no fim deste ano. Só para apresentar uma proposta e participar do leilão, a empresa interessada tem de apresentar uma fiança bancária de nada menos que R$ 180 milhões. A questão é saber quem vai emprestar esse dinheiro, dada a situação em que se encontram cada uma dessas empresas.

Por conta do risco, os bancos cobram preços elevados para apresentarem essa garantia, a qual pode ser executada pelo governo, caso a empreiteira descumpra regras previstas no edital de licitação.

Em alerta, o governo tem procurado flexibilizar as regras dos leilões para atrair cada vez mais interessados, principalmente empresas de fora do País, que já não serão obrigadas a abrir sede no Brasil para participar das licitações.

Outra medida foi aumentar a taxa de retorno dos projetos, de 7,2% para 9,2% ao ano, além de implantar metas de duplicação de trechos diferentes para cada estrada, conforme suas características físicas e fluxo de veículos.