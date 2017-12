'Lava Jato se comunica com crise econômica', diz presidente do BNDES

RIO - A presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Maria Silvia Bastos Marques, abriu o XXIX Fórum Nacional, no Rio, afirmando que, “no momento que temos vivido, é importante não perder o foco no futuro”. Ela não mencionou explicitamente, no entanto, que o contexto atual é de acusações de envolvimento do presidente Michel Temer em episódios de corrupção, que vieram à tona na noite de ontem.

Em seu discurso, Maria Silvia destacou ainda que o País vive uma crise econômica e política “sem precedentes” e que a Operação Lava Jato, da Polícia Federal, “se comunica com a crise econômica”. Ressaltou que a crise brasileira tem motivações internas e criticou, mais uma vez, as medidas anticíclicas da gestão passada do banco, sob a gestão petista, que, em sua opinião, não foram capazes de estimular o investimento.

Para a executiva, o Programa de Sustentação do Investimento (PSI) não teve impacto positivo na formação bruta de capital fixo e também na produtividade da indústria brasileira, que mantém os piores indicadores do mundo, considerando estatísticas divulgadas por consultorias estrangeiras.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Mas, em sua opinião, já é possível ver “sinais cada vez mais consistentes na retomada do crescimento”. Ainda assim, disse ela, “ninguém espera sair de recessão tão profunda em meses”.