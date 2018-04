Lavagna acredita que acordo com FMI sai em 45 dias O ministro de Economia, Roberto Lavagna, afirmou ao jornal Ámbito Financiero que o acordo com o Fundo Monetário Internacional poderá sair dentro de 45 dias e que na próxima semana pagará a dívida de US$ 800 milhões com o Banco Mundial. O ministro admitiu que ainda não há acordo com os bancos sobre o plano Bonex II e que não sabe quando a medida será adotada porque não há ainda um estudo sobre o impacto fiscal da mesma. O governo quer saber antes quanto vai custar ao Tesouro a troca de bônus pelos depósitos. Lavagna disse também que "quem acreditou que a desvalorização solucionava tudo, se equivocou". Leia o especial