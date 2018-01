Lavagna adia viagem ao Brasil O ministro de Economia, Roberto Lavagna, adiou sua viagem ao Brasil para o dia 9 de setembro, segundo informou há pouco o porta-voz do ministério de Economia, Armando Torres. Lavagna viajaria para Brasília no próximo domingo, para se reunir na segunda-feira com os ministros da Fazenda, Antonio Palocci, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Furlan, para discutir uma política industrial comum e outros assuntos relacionados ao Mercosul, como as negociações com a União Européia e as mudanças no atual acordo automotivo da região. Embora a nota do Ministério de Economia argentino não tenha explicado os motivos do adiamento da viagem de Lavagna, tudo indica que a decisão tenha sido tomada pelo fato de o diretor gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Rodrigo Ratto, ter agendado uma visita à Argentina para a próxima terça-feira.