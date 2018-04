Lavagna analisa compra de carro com dinheiro do corralito Quatro assuntos mobilizam hoje a Argentina. O primeiro é a decisão do ministro da Economia, Roberto Lavagna, de permitir a venda de automóveis com bônus em dólares de dez anos de prazo para aqueles que têm dinheiro preso no corralito. O segundo é o efeito positivo da alta dos preços dos grãos no mercado internacional, o que favorece as reservas do Banco Central e provoca a queda nas taxas de juros. O terceiro é a discussão sobre as regras para as convenções dos partidos para as eleições presidenciais do dia 30 de março. O quarto e mais dramático é o seqüestro e morte do adolescente Diego Peralta, de 17 anos, que provocou, ontem à noite, uma batalha campal entre policiais e moradores da localidade de El Jagüel, na província de Buenos Aires, onde vive sua família. A delegacia local foi incendiada, cinco policiais saíram feridos e em meio à fúria lojas foram saqueadas. Agora pela manhã, os chamados "piqueteiros", como eles mesmo se definem, interrompem o acesso à localidade que está a cerca de três horas da capital federal. Este é o segundo caso de seqüestro e morte que ocorre mesmo depois do pagamento do resgate. O seqüestro, em tempos de democracia, é uma novidade que vem crescendo este ano na Argentina. Segundo dados do governo, até agora ocorreram cinquenta crimes deste tipo e seis seqüestrados mortos. O que vem obrigando empresários e executivos a mudarem de endereço, de carro e de hábitos neste País que até há pouco era considerado um dos mais seguros da região. Para o mercado de automóveis, que registra quedas históricas nas vendas neste ano, a novidade foi o anúncio do ministro Lavagna de que será possível aceitar os Boden 2012 para carros zero quilômetro. A medida valerá por 60 dias, mas ainda gera dúvidas entre as montadoras. Os fabricantes não são tão otimistas quanto o ministro que estima um salto dos atuais cinco mil carros para 16 mil carros vendidos. O presidente da Adefa (a Anfavea daqui), Luis Ureta Saenz Peña, considera que já seria "muito bom" se as vendas no ano atingissem 12 mil veículos vendidos. O ministro informou que estes títulos terão cotação de um a um para cada peso. A idéia de Lavagna é tentar reduzir a enxurrada de liminares contra o corralito (bloqueio de depósitos que vigora há oito meses) que vem dificultando a previsão de uma base monetária no acordo com o FMI. Os dados positivos para a economia surgiram com a alta no preço internacional dos grãos, graças à seca registrada nos Estados Unidos. A cotação do dólar se mantém estável, em torno dos 3,60 pesos para a venda, e o dólar futuro, criado ontem, não apresenta forte volatilidade sendo cotado a 3,82 pesos para o dia 30 de setembro. O Banco Central continua comprando dólares. Só ontem foram US$ 30 milhões que incrementaram as reservas do BC. Nos últimos 45 dias, a autoridade monetária ganhou US$ 282 milhões. Mas, de fevereiro até agora, o resultado ainda é negativo para a instituição, US$ 1,9 bilhões. O resultado é que o Banco Central ainda se mantém no limite das reservas combinadas com o FMI de US$ 9 bilhões. Em dezembro de 1999, elas eram de cerca de US$ 35 bilhões. Fase de estabilidade Os analistas do mercado, observam, no entanto, que o País vive uma fase de "estabilidade". Ou o chamado "veranico", definição para os dias de temperaturas altas, em torno dos 16 graus, que começaram a ser registradas no fim de semana neste inverno. Uma prova, entendem, é a cotação do dólar futuro (batizado de Indol). "O mercado está apostando claramente num acordo com o FMI", diz Rafael Ber, da consultoria Argentine Research. "Parece que estamos vivendo um clima de suave estabilização", completa Eduardo Blasco, da consultoria Maxinver. Os olhos do País também estão fixados, nesta terça-feira, na visita que o ministro do Interior, Jorge Matzkin, fará à Câmara de Deputados. Ele falará sobre os polêmicos decretos que definem as regras para as convenções dos partidos, no dia 24 de novembro, para as eleições presidenciais do dia 30 de março. A grande dúvida é saber se um candidato derrotado numa primária poderá concorrer a outra interna partidária. A discussão mobiliza, principalmente, o Partido Justicialista (PJ, peronistas), já que é o único partido que apresenta mais de um candidato. Os pré-candidatos peronistas são o ex-presidente Carlos Menem, que governou durante dez anos; o ex-presidente Adolfo Rodiguez Saá, que governou durante uma semana em dezembro passado; o governador de Salta, Juan Romero; o governador de Córdoba, José Manuel de la Sota; e o governador de Santa Cruz, Nestor Kirschner. Enquanto o governo não define as regras desta disputa, os candidatos vacilam se disputarão ou não a convenção do PJ. Segundo os analistas, pelo menos até agora, a previsão é de que esta disputa será entre Rodríguez Saá e Menem. Mas Saá, assim como Kirschner, dão sinais de que vão "correr por fora". De acordo com o assessor de Menem, Alberto Kohan, o candidato também estuda a possibilidade. À noite, porém, o próprio Menem fez questão de desmentir, dizendo que "enfrentará" a primária. De la Sota, assessorado pelo brasileiro Duda Mendonça, acaba de lançar sua candidatura e até agora vem dizendo que concorrerá pelo peronismo. O mesmo ocorre com Romero. Kirschner, por sua vez, aproxima-se cada vez mais de uma coalizão com a candidata Elisa Carrió, do partido ARI. Até há pouco tempo, a deputada e presidenciável liderava, com sobra, as pesquisas de opinião, mas agora começou a cair na intenção de votos. A histórica União Cívica Radical (UCR) é a única que não vive a tensão da campanha e muito menos das pré-candidaturas. O senador Rodolfo Terragno será o provável candidato, mas, assim como De la Sota, aparece como um dos menos cotados nas pesquisas de intenção de votos. Os outros dois candidatos são o ex-ministro da Economia, Ricardo Lopez Murphy, classificado de extrema direita, e o deputado Luis Zamora, definido como de extrema esquerda. Novo estilo político Marcada pelo bipartidarismo, a Argentina nunca teve tantos nomes e partidos lançados à Presidência da República. "Estamos saindo do bipartidarismo e criando um novo estilo político, mais parecido com o do Brasil", reconheceu o cientista político Rosendo Fraga, do Centro de Estudos União para a Nova Mayoria.