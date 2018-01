Lavagna anuncia novas medidas de controle de entrada de capital O ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, anunciou novas medidas de controle de capital, elaboradas para limitar o fluxo especulativo de curto prazo, que, segundo o governo, ameaça provocar uma indesejada sobrevalorização do peso argentino. Uma das principais novas medidas, que completam a exigência de estadia mínima de um ano para os capitais que entram no país, requer o congelamento de 30% da quantia total de fundos que ingressam no país pelo mesmo período de um ano. A medida entra em vigor amanhã, quando a nova resolução será publicada no Diário Oficial do governo. Em uma breve entrevista coletiva para anunciar as novas medidas, Lavagna não forneceu detalhes sobre como será feito o congelamento. No entanto, acredita-se que os novos investidores estrangeiros nos mercados financeiros argentinos tenham que manter seus fundos congelados em uma conta controlada pelo governo. Lavagna afirmou que as medidas excluem fluxos destinados a importações e exportações, investimentos diretos fixos, claramente direcionados para ativos produtivos e portfólios de investimentos associados a ofertas públicas primárias de ações e títulos. O ministro também não detalhou como serão avaliadas essas exceções. As informações são da Dow Jones.