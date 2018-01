Lavagna assina memorando de acordo com o FMI O Ministério da Economia divulgou nota oficial, informando que o ministro Roberto Lavagna e o presidente do Banco Central, Alfonso de Prat-Gay, assinaram hoje, "em representação do governo nacional, com a presença do Secretario de Finanças, Guillermo Mielsen, e de representantes do staff do FMI?, os documentos correspondentes a carta de intenção para um programa "stand by". Isso inclui um memorando de políticas econômicas do governo argentino para um programa de transição em 2003, e um memorando de entendimento técnico. O comunicado oficial diz ainda que estes documentos foram elaborados em conjunto pelo governo argentino e FMI, ao longo dos últimos meses. O acordo cobre o período de janeiro a agosto deste ano, durante o qual vencem dívidas com o FMI de US$ 6,6 bilhões, montante que somado aos US$ 5,112 bilhões já refinanciados pelo organismo durante 2002 totalizam US$ 11,712 bilhões.