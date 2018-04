Lavagna assume ministério da Economia da Argentina O economista e ex-embaixador da Argentina junto a União Européia, Roberto Lavagna assumiu na manhã de hoje o cargo de ministro de Economia da Argentina, no salão Branco da Casa Rosada, e prometeu que vai dedicar todo o final de semana a analisar a situação de seu país e a formar a equipe que "vai me acompanhar". Ele terá uma reunião junto com o presidente Eduardo Duhalde e os governadores de províncias para repassar o que já foi acordado e também para dizer o que poderá fazer daqui para a frente. Desta reunião também participam legisladores, que podem ajudar a elaborar as medidas, para que não sejam posteriormente contestadas na justiça. Roberto Lavagna substituiu Jorge Remes Lenicov, demissionário do cargo desde a metade da semana. A idéia do novo ministro não é so tirar o país do sufoco econômico financeiro que vive agora, mas também procurar reativá-lo. A cerimônia de posse de Lavagna foi assistida por empresários e autoridades do país, como representantes da igreja católica. Havia na cerimônia muita esperança de que a Argentina finalmente reencontrasse o seu caminho da normalidade.