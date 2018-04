Lavagna avalia os obstáculos ao acordo com FMI O ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, volta a se debruçar hoje sobre os novos obstáculos para o acordo com o FMI. O fundo reclamou sobre a lei aprovada no Congresso, e apoiada pelo presidente Eduardo Duhalde, que suspende durante 90 dias as execuções judiciais das dívidas hipotecárias e empresariais, e também do o adiamento da aplicação do CER, o indexador criado com a pesificação, em janeiro. Enquanto o acordo não vem, o País registra novo recorde de pedidos de quebra de empresas e de venda de imóveis, além de aumento da pobreza e da insegurança. Por outro lado, houve um freio na saída de depósitos bancários, graças à criação de aplicações de uma semana, e à expectativa de novo aumento na arrecadação fiscal. Segundo dados preliminares do Indec (o IBGE argentino), pelo quarto mês consecutivo, a Argentina registraria alta na arrecadação. Neste mês de agosto, o aumento seria de 10% acima do mesmo mês do ano passado, chegando aos 4,5 milhões de pesos. Outra vez, a cobrança do imposto sobre transações financeiras (a CPMF argentina) e as retenções das exportações serão decisivas. Em julho, por exemplo, a Argentina registrou queda de 13% na produção industrial frente ao mesmo mês de 2001. Ou seja, para os analistas o aumento da arrecadação não significa o fim ou desaceleração da recessão, mas efeito dos mecanismos usados para engordar o caixa federal, como a CPMF. A perspectiva deste resultado da arrecadação ainda não é comemorada no Ministério da Economia. O ministro Roberto Lavagna enviou na sexta-feira à vice-diretora-gerente do FMI, Anne Krueger, o rascunho da carta de intenções para fechar o acordo com o fundo. Porém, ao contrário do avanço que o documento parecia sinalizar, o Fundo reclamou da prorrogação da cobrança das dívidas, tema que não estava na carta de intenções. Agora, Lavagna espera convencer o FMI de que não ocorrerá novo adiamento da medida e da cobrança do CER - que vem sendo postergada desde o início do ano. O ministro tem esperanças de que o acordo seja assinado antes do início de setembro, quando o País deveria pagar US$ 2,8 bilhões ao Fundo. Seu objetivo é evitar que a Argentina entre em moratória com os organismos internacionais. Por isso, espera que o acordo inclua o adiamento dos vencimentos da dívida com o FMI neste ano e no próximo. A medida abriria caminho, segundo economistas da consultoria Ecolatina, fundada por Lavagna, para que o País receba recursos do BID e do Banco Mundial para incentivo às exportações. O rascunho da carta de intenções prevê queda de 11% no PIB este ano e crescimento de 3% no ano que vem. O mercado duvida do alcance destas metas. O documento define ainda a reestruturação do sistema bancário, visando aumentar a independência do Banco Central e fortalecer as regras do sistema bancário. Os bancos deverão ter, por exemplo, regras claras sobre a avaliação dos bônus do governo que integrem seus ativos. Hoje, muitos bancos se queixam da dívida que lhes restou do Estado, devido à emissão de títulos públicos que foram obrigados a adquirir especialmente na última gestão do ex-ministro Domingo Cavallo, no ano passado. De acordo com o FMI, os bancos deverão ser mais rigorosos para conceder créditos em dólares para os que recebem em pesos. Depósitos Oito meses depois de implementado o corralito (bloqueio de depósitos), os bancos estão voltando a atrair depósitos. O resultado está sendo possível, principalmente, pela novidade da aplicação do prazo fixo por uma semana, com juros de 75% anuais. Segundo dados do Banco Central e do Banco de la Província de Buenos Aires, os bancos perderam quase 22,4 bilhões entre os primeiros dias de janeiro e o dia 12 de julho último, graças aos efeitos do corralito, da moratória e da pesificação dos depósitos em dólares. Porém, segundo o BC, entre os dias 15 de julho e 14 de agosto, os depósitos cresceram 66 milhões, em pesos, e 40 milhões em dólares. "É verdade que os depósitos caíram no primeiro semestre, assim como também é verdade que as aplicações de prazo fixo atraíram novos depósitos", confirmou o economista Miguel Bein, consultor e ex-secretário de Política Econômica na gestão de José Luis Machinea. Quebradeira Durante a primeira quinzena de agosto, segundo dados da Central de Risco de Créditos Fidelitas, publicados no jornal El Cronista, houve novo recorde, neste ano, de empresas que decretaram quebra. Neste período, foram registrados 458 pedidos deste tipo, o que representa uma alta de 71% frente ao mesmo período dos últimos dois meses. "Neste ritmo, agosto vai superar o mês de junho, que até então tinha sido o recordista em pedido de quebras, com 517 solicitações?, diz o documento da consultoria. Até agora, o maior recorde histórico foi registrado em agosto do ano passado, quando 1.234 empresas decretaram falência. Os empresários afirmam que a lei aprovada no Congresso, adiando a cobrança judicial das dívidas, que gerou críticas do FMI, lhes dará um "certo alívio". Porém, o problema central continuará existindo: a falta de financiamento e o alto endividamento que acumulam hoje, graças à recessão, ao corralito e à pesificação. Imóveis Depois dos brasileiros, agora é a vez dos americanos e dos europeus realizarem sondagens no mercado imobiliário de Buenos Aires. Atraídos pela desvalorização, eles estão em busca de oportunidades de compras. As filiais argentinas das imobiliárias internacionais Jones Lang Lasalle e Cushman Wakefield Semco informam que já contam com mais de US$ 170 milhões de investidores estrangeiros para realizar compras de imóveis no mercado local. Este é apenas um exemplo num momento em que os preços dos apartamentos, incluindo até a aristocrática Avenida Alvear, apresentam redução de até 60% em dólares. No entanto, a alta do dólar no Brasil acabou levando muitos brasileiros a desistirem da compra, depois de uma intensa sondagem observada no início do ano.