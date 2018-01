Lavagna comenta acordo com o FMI O ministro de Economia, Roberto Lavagna, evita colher os louros sozinho por ter conseguido o compromisso do Fundo Monetário Internacional (FMI) para assinar o acordo que levou um ano de negociações. Em entrevista exclusiva à Agência Estado, duas horas após a assinatura do acordo entre a Argentina e o FMI, o ministro afirmou que o acordo "satisfaz" as necessidades da Argentina e que quem sai fortalecido das negociações é o país. Lavagna nega que tenha usado como estratégia a mão dura de não pagar nenhum centavo aos organismos multilaterais sem ter um compromisso formal do FMI de que assinaria o acordo. Ele alega que era uma questão de não poder "liquidar as reservas em período eleitoral". O ministro calcula que o país teria perdido todas as reservas entre janeiro e maio deste ano, se pagasse os compromissos com os organismos. Roberto Lavagna afirma que o próximo passo agora é terminar com o ordenamento do sistema financeiro para que este volte a emprestar dinheiro. Para o ministro, o que está fazendo falta para afirmar a reativação é crédito. O ministro evitou dar detalhes da carta de intenções no que diz respeito ao plano monetário, alegando que há regras para cumprir e que o assunto será divulgado somente após a aprovação do board do FMI, no próximo dia 23. Roberto Lavagna reinvidicou para si a autoria da idéia de criação da moeda única entre a Argentina e o Brasil, no ano de 1997. Ele também nega qualquer possibilidade de ser candidato à Presidência ou vice-presidência, como chegou a especular um jornal argentino. A seguir, a entrevista completa de Roberto Lavagna: Agência Estado - Ministro, este acordo assinado deixa o senhor satisfeito? Está dentro do que o senhor gostaria para a Argentina? Lavagna - O acordo satisfaz o que nos acreditamos que é uma necessidade da Argentina. AE - O senhor sai fortalecido desta negociação? Lavagna - A Argentina sai fortalecida, que é o que importa e, ao mesmo tempo, com muito boas relações com o Fundo Monetário e outras instituições. AE - Os analistas argentinos dizem que quem sai fortalecido é o senhor e, inclusive, um jornal local chegou a publicar que o senhor chegaria a ser candidato a vice-presidente na chapa de Néstor Kirchnner. Isso é verdade? Lavagna - Não, não tenho nenhuma intenção desta natureza e creio, simplesmente, que nós propomos as coisas de maneira tal a fazer um acordo para ser cumprido. Há um tempo, escrevi um artigo sinalizando que ao longo de toda sua história, de sua relação com o Fundo, a Argentina assinou 19 acordos. Quinze acordos não foram cumpridos e não se cumpriram porque se aceitaram determinados compromissos, determinadas metas que não eram possíveis de serem cumpridas. E nós fizemos um grande esforço. De todas maneiras há que cumprir, não é? Ainda precisamos ver como ficarão as coisas. Então, nós fizemos um grande esforço para chegar a um acordo que acreditamos que com esforço se pode cumprir. AE - Em que base foi concluído o acordo. No comunicado oficial diz o que será reprogramado mas não diz qual é a contrapartida da Argentina. O que terá que dar em troca. Quais são as metas exigidas? Lavagna - Você sabe que, basicamente, há uma meta fiscal e uma meta monetária. A meta fiscal é de 2,5% de superávit, 2,1% da Nação e 0,4% das províncias. E, depois vem o programa monetário com certas metas. Isto é o básico. AE - Mas havia uma diferença entre o senhor e a missão do FMI em relação ao programa monetário. Qual era e o mesmo foi superado? Lavagna - Havia uma discussão sobre a emissão a fazer e ficou resolvido... AE - Como ficou? Serão emitidos 3 bilhões como estava previsto pelo governo? Lavagna - Não, não, se vai absorver. Mas sobre isso não vou dar mais dados porque vamos deixar que primeiro aprove o board do Fundo. A carta será divulgada, obviamente, na íntegra, depois que for aprovada. AE - O que aconteceu entre segunda-feira e quinta-feira que fez o governo mudar do otimismo por um acordo quase assinado para uma posição dura de entrar em default com o BID e, no final, fechar o acordo? Lavagna - Houve uma diferença a respeito do programa monetário e assim não havia acordo. O programa é um só, não são por pedaços e isso foi o que se revolveu à noite. AE - Essa estratégia de não pagar nada enquanto não houvesse um compromisso formal do FMI foi bastante criticada por alguns economistas e, afinal, deu certo. O senhor acredita que esse jogo duro ajudou a Argentina a ter o tão esperado acordo? Lavagna - Não, não creio. Além disso, nós não pagamos porque não podíamos pagar, não simplesmente por uma questão de estratégia. Quer dizer, nenhum país que está há algumas semanas das eleições pode comprometer a totalidade de suas reservas e nós tínhamos que pagar sem acordo, daqui até maio teríamos esgotado as reservas. Então, sim ou sim , teria que ter um acordo. Se não, não era possível pagar. Não era, simplesmente uma questão de tática, era uma questão de fatos concretos. Não creio que nenhum país do mundo teria liquidado suas reservas estando a semanas das eleições. AE - Ministro, este montante inclui o que se tem que pagar nesta sexta-feira ao FMI quem depois devolverá esse dinheiro ao governo argentino? E como ficam os vencimentos do BID e do BIRD que já venceram? Lavagna - Sim, sim, pagamos e recebemos de volta. A ordem para pagar o Fundo já foi dada e os demais veremos em seu devido momento. (A assessoria do ministro explicou que o o governo está negociando pagamento ao BID dentro de 15 dias. O pagamento ao Banco Mundial que venceu em novembro também se está negociando, mas todos os pagamentos estão incluídos no pacote do acordo) AE - A situação da Argentina muda em alguma coisa a partir deste acordo? Lavagna- Olha, eu já expliquei muitas vezes que no ano de 2002, em meio à uma crise muito forte, sozinhos porque não houve ajuda, e pagando porque a Argentina diminuiu sua dívida externa em US$ 4,3 bilhões. Nestas condições, conseguimos iniciar a recuperação, eu creio que agora que há o apoio internacional, as coisas deveriam ser um pouco mais fáceis. Me parece que vamos reforçar o processo de recuperação que já começou. AE - Qual é o primeiro passo neste reforço? Lavagna - Bom, eu creio que há muitas coisas. Uma das preocupações que temos neste momento, além de cumprir os compromissos que assinamos, é terminar com o ordenamento do sistema financeiro para este volte a emprestar porque o que está fazendo falta para afirmar a reativação é crédito . E os bancos ainda tem algumas questões pendentes e atuam , digamos, ainda dando créditos em proporções muito pequenas . Então, a próxima tarefa é assegurar o reaparecimento do crédito em proporções importantes. AE - Mas para isso, o governo depende da decisão da Corte Suprema de Justição sobre a redolarização dos depósitos. Lavagna - Efetivamente, uma das razões pelas quais os bancos são muito prudentes e acumulam liquidez ao invés de emprestar é porque está ainda indefinida esta questão da Corte. Bom, vamos fazer todo o possível. Até agora se falou muito sobre o assunto e parecia que todos os dias a Corte ia tomar a decisão e não tem sido assim,não é verdade? Eu confio em que a Corte vai ter muita racionalidade e vamos acabar também com essa dúvida. AE - Não há um exagero de confiança do governo de que a situação está sob controle, que a hiperinflação não veio, que em 2002 a Argentina conseguiu, sozinha, dar início à recuperação, como o senhor próprio diz? Não está faltando muito para que a situação realmente esteja sob controle? Lavagna - Há muitíssimas coisas para fazer. Tanto para esta administração quanto para a próxima. Um país que tem passado uma crise como a Argentina, que tem uma enorme quantidade de gente qualificada como pobre, inclusive como indigente, imagine-se que se tem para fazer. Eu até escrevi um artigo para o jornal de vocês (Estado de São Paulo), onde falo sobre o conceito de que na década de 90 tem sido muito má para a América Latina em termos de inclusão social, em Argentina e em toda a América Latina. É o grande desafio e isso foi o que os presidentes Lula e Duhalde falaram outro dia, que é preciso transformar essa década de 2000 em uma década que resgate aquelas coisas boas que poderiam ter sido nos 90 e dar uma grande batalha contra a exclusão social. AE - O senhor acredita realmente que a Argentina e o Brasil podem fazer algo de concreto pela moeda comum, nesta situação em que enquanto um governo está entrando , o outro está saindo? Lavagna - A gente sempre pode por as bases. À mim, me tocou introduzir a idéia da moeda, em 1987, numa viagem que fiz à Brasília. Uns poucos dias depois, fiz a proposta ao embaixador (Rubens) Rícupero, quem naquele momento era assessor próximo de Sarney (ex-presidente José Sarney). Com ele, discutimos, se aprovou a idéia e se terminou firmando o protocolo número 20, o qual se chamava moeda comum. Depois não avançou. Veio a crise argentina, depois veio a crise brasileira, a conversibilidade... mas a idéia nunca morreu. Eu acho bom que neste momento, um governo que se está indo e um governo novo, voltaram a resgatar essa idéia, colocá-la num nível mais alto, tomar a decisão de criar o Instituto Monetário. Você sabe bem que na Europa o passo número um foi a criação de um Instituto Monetário, não com minúscula, com maíuscula, como saiu no comunicado dos presidentes e bom... a idéia estava, havia sido semeada há 15 anos atrás. Várias vezes se falou dela mas não se avançava e, desta vez, se falou e se tomou a decisão de criar o instituto. AE - O senhor vai adotar mais medidas de flexibilização do câmbio? Lavagna - Talvez. Restam muito poucas medidas porque já lançamos dois pacotes de medidas de liberalização. Mas talvez adotemos novas medidas. AE - O senhor respira aliviado agora? Lavagna - Ir resolvendo problemas, este ou outro, ajuda. Quando o Congresso aprovou o orçamento , respirei naquele momento. Agora também, mas são etapas , o acordo não é a solução de todos os problemas. AE - Quando o acordo será aprovado oficialmente? Lavagna - Imediatamente, quando o board se reúna no dia 23.