Lavagna confirma que anunciará novidades sobre troca da dívida O ministro de Economia, Roberto Lavagna, adiantou nesta quinta-feira que o governo anunciará ainda hoje novidades sobre a reestruturação da dívida em default (calote). Sem entrar em detalhes sobre o assunto, Lavagna admitiu somente que "haverá, seguramente, informações ao longo do dia", relacionadas à troca da dívida. A afirmação do ministro foi feita durante entrevista coletiva à imprensa, na Casa Rosada, onde anunciou um aumento salarial de 100 pesos (cerca de US$ 33) para os trabalhadores dos setores públicos e privados, a partir do dia primeiro de janeiro próximo. Lavagna preferiu "não misturar os assuntos" sobre o aumento salarial e a troca da dívida mas garantiu que até o final do dia anunciará os detalhes do processo de reestruturação. Se especula que os anúncios do ministro de Economia serão referentes à escolha do banco para realizar a operação de troca dos bônus, prevista para iniciar-se no dia 17 de janeiro próximo. Segundo boatos que circulam no mercado portenho, o governo teria chegado à um acordo com o banco de Nova York, o mesmo que foi rejeitado pelo governo, há três semanas, por ter solicitado um prazo maior para iniciar a operação.