Lavagna deve anunciar equipe hoje O ministro de Economia, Roberto Lavagna, deverá anunciar hoje sua equipe, apesar das dificuldades que está enfrentando para aprovar os nomes junto ao presidente Néstor Kirchner. A equipe poderia estar formada, segundo fontes e a imprensa argentina, por Mario Presas na sub-secretaria de Ingressos Públicos (similar à secretaria da Receita), Carlos Fernández na sub-secretaria de Relações com as províncias, Carlos Alberto Mosses, na Fazenda, Eduardo Pérez , na secretaria Legal e Técnica. Já estão confirmados Guillermo Nielsen , na secretaria de Finanças e como negociador da dívida, e Oscar Tangelson na Política Econômica, além do cargo de vice-ministro. Tangelson já estava acompanhando Lavagna e é um homem ligado diretamente ao presidente Néstor Kirchner. Durante a campanha eleitoral e a transição, ele funcionou como o nexo entre ambos.