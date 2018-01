Lavagna discute com FMI pagamentos a BID e Bird A missão de técnicos do Fundo Monetário Internacional (FMI) que está na Argentina, liderada pelo inglês John Dodsworth, se encontra reunida no ministério de Economia desde a manhã desta segunda-feira. O ministro da Economia, Roberto Lavagna, terá uma reunião com Dodsworth a partir das 15 horas - 16 horas de Brasília. Nos encontros que vem ocorrendo nos últimos dias, o governo argentino estuda se pagará as dívidas com os organismos multilaterais de crédito que vencem nesta semana, antes de fechar o acordo com o FMI. Amanhã vence parcela de US$ 845 milhões com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e de US$ 725 milhões com o Banco Mundial (Bird). Fontes da equipe econômica informaram à Agência Estado que os técnicos do FMI devem permanecer no país até a próxima quinta-feira. Lavagna defende usar as reservas para os citados pagamentos somente se houver um compromisso formal do FMI de que fechará o acordo com o país.