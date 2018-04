Lavagna discute corralito e Bonex II com economistas O ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, está reunido com alguns dos principais economistas do país, como Miguel Angel Broda, Juan Carlos de Pablo, Javier González Fraga e Carlos Melconian, em um almoço no ministério. O objetivo da reunião é ouvir sugestões sobre as próximas medidas que o governo está elaborando. O principal ponto de discussão diz respeito ao corralito e ao plano Bonex II, destinado a trocar os depósitos por bônus.