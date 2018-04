Lavagna diz que demora em acordo pode trazer populismo O ministro da Economia, Roberto Lavagna, alertou o Fundo Monetário Internacional (FMI) sobre o risco de que a Argentina seja controlada por lideranças políticas populistas, caso a crise social, econômica e financeira se agrave. Isso é o que indica o tradicional jornal "La Nación", que neste sábado publicou que Lavagna enviou à vice-diretora do FMI, Anne Krueger, uma carta fazendo o alerta. Segundo Lavagna, a decisão do Fundo de adiar as negociações com a Argentina favorecem as lideranças políticas contrárias à política do FMI. "A demora no acordo com o Fundo pode causar complicações econômicas e favorece a ação daqueles que pregam uma posição oposta às posturas do governo do presidente Eduardo Duhalde e do FMI", explicou Lavagna a Anne. O ministro sustentou que as primeiras vítimas da demora do acordo poderiam ser o sistema financeiro, abalado pela desvalorização da moeda e a criação do "corralito" (semicongelamento de depósitos bancários) e a relação entre o governo federal e as províncias, que se recusam a implementar o ajuste fiscal exigido pelo Fundo. Com o agravamento da crise, as candidaturas de lideranças não favoráveis à negociação com o Fundo crescem nas pesquisas de opinião pública. Esse é o caso de Adolfo Rodríguez Saá, um dos pré-candidatos do partido do presidente Eduardo Duhalde, o Justicialista (Peronista), às eleições presidenciais de março do ano que vem. Rodríguez Saá está mal-visto pelo Fundo, já que em dezembro do ano passado declarou o default da dívida externa pública. Na maioria das pesquisas, Rodríguez Saá está com mais de 15% das intenções de voto. A segunda colocada, 1 ponto percentual abaixo, é a centro-esquerdista Elisa Carrió, que tampouco pretende negociar com o FMI. O terceiro colocado nas pesquisas sobre as eleições presidenciais é o deputado comunista Luis Zamora, que também está contra as negociações com o Fundo. Irritação Na população, a irritação com o Fundo é crescente. Os protestos contra o modelo econômico continuam fazendo parte do cotidiano das principais cidades do país. Além disso, crescem os sentimentos que evidenciam saudade pelo tempo em que as empresas de serviços públicos eram estatais, e que o Estado possuía uma forte presença na economia. Na sexta-feira, um dia depois que o FMI negasse a possibilidade de um acordo imediato com o governo Duhalde, uma série de protestos sacudiram a Argentina. De um total de 24 províncias, houve manifestações em 21. Os protestos pediam a remoção total da atual classe política, além do rechaço aos ajustes econômicos exigidos pelo Fundo Monetário. Leia o especial