Lavagna é confirmado ministro da Economia da Argentina O porta-voz da presidência da Argentina, Eduardo Amadeo, confirmou oficialmente o nome de Roberto Lavagna para o cargo de Ministro da Economia. Ele assumirá amanhã, às 9 horas, na Casa de Governo. Lavagna deverá trabalhar toda a tarde de hoje na montagem de sua equipe econômica. Amanhã, junto com governadores e parlamentares, iniciará o trabalho de detalhamento do plano econômico que será anunciado no final de semana. Para ler um perfil de Lavagna, clique aqui. Para ler uma entrevista exclusiva de Lavagna à Agência Estado, clique aqui