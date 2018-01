Lavagna e Köhler se reúnem na segunda em Miami Em meio a um clima de forte pressão externa, o ministro de Economia da Argentina, Roberto Lavagna, vai a Miami neste domingo para, na segunda-feira, estender a mão ao Fundo Monetário Internacional (FMI). Em Miami, os ministros de Finanças e presidentes dos Bancos Centrais do poderoso Grupo dos 7 (G-7) vão debater, hoje e amanhã, a queda do dólar e a recuperação da economia mundial, pano de fundo do encontro. Mas a postura irredutível, pelo menos até agora, da Argentina para com os credores privados certamente estará sob a mira dos Estados Unidos, Japão, Canadá, Alemanha, Reino Unido, Itália e França, as nações mais ricas do planeta. Vale lembrar que oito países, entre eles o Japão, Itália e Reino Unido, dos 24 que fazem parte da direção do FMI se abstiveram, na semana passada, a apoiar a aprovação da primeira revisão do acordo com a Argentina e manifestaram ainda a sua frustração sobre os passos lentos da reestruturação da dívida pública argentina que se encontra em default (US$ 98 bilhões). Daí a repentina viagem de Lavagna a Miami. O Ministério de Economia informou que o ministro vai se reunir com Horst Köhler, diretor gerente do Fundo, para tentar afastar o clima que ameaça a relação com esse organismo e com a comunidade financeira internacional. De acordo com o jornal "La Nación", dois temas devem dominar o encontro. Primeiro, o processo da reestruturação da dívida em default e, depois, a aprovação da segunda revisão do acordo assinado em setembro, prevista para março, quando vencem US$ 3,1 bilhões da parcela que o país deve ao Fundo. "Lavagna pedirá garantias para passar por esse teste, vital para que o país decida o que fará diante do vencimento desse montante no dia 9 do próximo mês, que coloca a Argentina diante do fantasma de default com os organismos multilaterais de financiamento", escreve hoje o jornal. Ainda de acordo com o "La Nación", Köhler falou ontem com Lavagna por telefone e o convidou a viajar a Miami para debater, pessoalmente, o que de fato significam as tão controvertidas declarações do presidente Néstor Kirchner e de outros funcionários do governo argentino contra o FMI e contra os credores privados nos últimos dias. O jornal diz ainda que o tempo é chave para a Argentina, dado o recrudecimento da incerteza sobre o risco de o país não poder honrar seus compromissos. "Se há algo que o ministro Lavagna e seus colaboradores não querem é que o Fundo dilate a aprovação da segunda revisão do acordo, como ocorreu na primeira", escreve o jornal. "Por isso, na reunião de segunda-feira vai ser analisada a situação das metas comprometidas para a segunda avaliação e o ministro vai pedir a Köhler que explique quais são as reclamações qualitativas, mais do que as metas quantitativas (monetárias e fiscais)."