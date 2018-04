Lavagna é nome de consenso para a UE O nome de Roberto Lavagna para o Ministério da Economia argentino é "muito bem visto pela União Européia (UE), porque inspira-nos confiança o fato de ver nomeado ao cargo um homem de grande convicção quanto aos processos de integração e de abertura dos mercados", declarou o comissário europeu de relações exteriores, Chris Patten, através de seu porta-voz, Gunnar Wiegand, completando: "Lavagna constituti um passo importante nos esforços da Argentina para estabilizar a atual situação do país". Lavagna é considerado pela Comissão como um "nome europeu, de pensamento europeu, e alegra-nos ver um embaixador com tanta experiência em temas relacionados com Europa e com comércio exterior", reforçou Wiegan. Lavagna esteve à frente da Missão argentina junto às comunidades européias desde julho de 2000, quando foi nomeado pelo antigo governo de Fernando De la Rúa. É também representante permanente da Argentina junto à Organização Mundial de Comércio (OMC). Junto à Missão, Lavagna ficaria, de qualquer forma, como embaixador até julho deste ano, quando a Missão passará suas responsabilidades à embaixada bilateral, junto ao governo belga. A decisão foi tomada, em fevereiro, pelo governo Duhalde, quando anunciou o corte de 21 embaixadas no exterior. Este ano, depois de anunciada a crise econômica na Argentina, o recém-nomeado ministro da economia conseguiu da UE, através de um pedido especial do governo argentino, a abertura de um contingente adicional de 10 mil toneladas de carne bovina de alta qualidade, chamada ´Hilton beef´, no período compreendido entre julho de 2002 e junho de 2003". "Gostamos do nome de Lavagna, não só porque ele pensa com uma cabeça européia, mas porque parece ser um economista mais ortodoxo, e é exatamente deste remédio que a Argentina precisa neste momento", afirmou um alto funcionário do Conselho Europeu ligado aos trabalhos com os países da Amércia Latina. "A convergência econômica no Mercosul é importante para a integração da região e até então, a política de paridade cambial era irreal. Será um choque para os argentinos, mas eles precisarão se convencer de que , por exemplo, quem tinha 10 mil pesos na conta bancária tinha o equivalente a 10 mil dólares. Era irreal", afirmou a mesma fonte, que considera Lavagna um nome de consenso para convencer os governos das províncias da austeridade de que a economia argentina necessita para sair da crise.