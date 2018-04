Lavagna é principal candidato ao Ministério da Economia O presidente Eduardo Duhalde admitiu a possibilidade de adotar o câmbio fixo mas não adiantou qual seria o valor do peso em relação ao dólar. Durante entrevista ao programa de televisão "A Dos Voces", do canal TN-Todo Notícias, ontem, o presidente disse que a cotação que será usada para fixar o câmbio será conhecida na segunda-feira, quando assumirá o novo ministro de Economia. O presidente se reunirá nas próximas horas com o principal candidato à vaga, o economista Roberto Lavagna, representante da Argentina junto à União Européia. Lavagna deixou a cidade de Bruxelas ontem e deverá desembarcar em Buenos Aires nesta quinta-feira. Uma fonte do governo revelou que o nome de Lavagna recebeu a aprovação do presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, Enrique Iglesias, à quem Duhalde telefonou para perguntar se seu economista chefe, o argentino Guillermo Calvo poderia ajudar como assessor. Diante da resposta positiva, Calvo também trocará Washington por uns dias em Buenos Aires, onde se reunirá com Duhalde para ver em que pode ajudar como assessor sem ter de abandonar seu cargo no BID. Roberto Lavagna tem a aprovação do justicialismo e dos radicais. Foi co-autor do Plano Austral, no governo radical de Raúl Alfonsín, o principal cacique da UCR (União Cívica Radical), onde ocupou a secretária de Comércio e Indústria, entre 1985 e 1987. Na época, foi o primeiro e o principal negociador do Mercosul. É filiado ao Partido Justicialista e chegou a fazer parte do centro-esquerdista Frepaso (Frente País Solidário), do ex-vice-presidente Carlos Chacho Álvarez (o mesmo que renunciou no primeiro ano de governo de Fernando de la Rúa), de quem foi assessor econômico. Defensor do Mercosul Roberto Lavagna possui a importante característica necessária para ter apoio político no governo de Eduardo Duhalde: transita bem no justicialismo e no radicalismo e, além disso, possui um perfil industrialista. De índole pró-integração, Roberto Lavagna é um dos maiores defensores do Mercosul e faz parte do grupo que acredita ser impossível dar um destino comercial à Argentina fora de uma aliança com o Brasil. Ele é radicalmente contra qualquer iniciativa da Argentina de negociar acordos bilaterais com os Estados Unidos ou outro país sem o Brasil. Leia o especial