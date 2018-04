Lavagna encaminha carta de intenção ao FMI, em breve O ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, deverá enviar ao FMI ainda hoje ou, no máximo, até amanhã, o rascunho da carta de intenções para o tão esperado acordo. No fim de semana, a equipe econômica praticamente concluiu as metas possíveis e o texto do documento. Os principais pontos são a criação de uma âncora monetária que permita fixar o dólar em 3,70 pesos, superávit fiscal primário de 2,5 bilhões de pesos, indicadores positivos no último trimestre deste ano, compromisso de inciar a renegociar a dívida em dezembro e uma previsão de 3% de crescimento para 2003. A esperança do governo é de que o acordo seja assinado antes do dia 9 de setembro, quando vence nova parcela da dívida do País com o Fundo. Esta no valor de US$ 2,8 bilhões. Segundo assessores do Ministério da Economia, esta âncora monetária não será uma nova conversibilidade, apesar de 58% da população, de acordo com o Gallup, defenderem a volta do regime que atrelou o peso ao dólar. A nova âncora poderia ser um sistema de bandas cambias. Lavagna ainda está tentando encontrar uma solução para o corralito (bloqueio de depósitos que vigora há oito meses) antes da assinatura deste acordo que vai prever apenas o adiamento dos vencimentos da dívida deste e do próximo ano. Nada de dinheiro novo. Com a enxurrada de liminares contra o corralito, os correntistas estão conseguindo seu dinheiro de volta, na cotação do câmbio do dia. Porém, para o governo e os banqueiros a saída está enfraquecendo ainda mais o sistema financeiro e pressionando as reservas do Banco Central. Lavagna reiterou que abrir o corralito agora, mesmo que gradativamente, geraria corrida ao dólar e a alta da inflação. Para o presidente Eduardo Duhalde, cada vez mais desacreditado, segundo as pesquisas de opinião, estas liminares salvam a uns correntistas, mas prejudicam aqueles que não têm recursos para apelar a um advogado e, conseqüentemente, à Justiça. O Ministério da Economia prepara uma nova estratégia para tentar convencer os juízes de primeira instância e tentar colocar um freio nestas ações judiciais. A equipe econômica deverá enviar uma carta para cada um dos magistrados mostrando as perdas que as liminares geram ao sistema financeiro, já que os bancos tiveram seus depósitos transformados em pesos (pesificados) e são obrigados a pagar a conta com o câmbio do dia. Na opinião do humorista Nito Artaza, o ?Renato Aragão da Argentina? e agora líder das vítimas do corralito, as ações vão continuar até que o governo encontre uma solução para o problema que paralisou o sistema financeiro. Uma esperança era a possibilidade de se emitir bônus para a compra de carros e casas. Mas Lavagna voltou a descartar a idéia no fim de semana. Leia o especial