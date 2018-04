Lavagna espera resposta do FMI na segunda-feira O ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, espera receber, na segunda-feira, uma resposta do FMI sobre as medidas fiscais adotadas pelo governo argentino em troca de um pacote ajuda financeira do fundo, disse um porta-voz do ministério. Lavagna submeteu as políticas fiscal e monetária - em uma carta de intenção - à instituição financiadora na última sexta-feira. O porta-voz não forneceu mais detalhes. O presidente Eduardo Duhalde está buscando um acordo de ajuda com o FMI para rolar os débitos com vencimento este ano. Lavagna disse recentemente que ele tem um "Plano B" pronto, caso ele falhe em conseguir um acordo de ajuda em setembro, quando o governo terá de pagar cerca de US$ 3 bilhões em débito multilateral.