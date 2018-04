Lavagna fala em acordo de US$ 15 bilhões com FMI O Tesouro argentino registrou um déficit de 333,4 milhões de pesos em julho. Frente ao mesmo mês do ano passado, a redução foi de 611 milhões de pesos. Nesta quinta, o governo argentino também viveu um dia de otimismo com as declarações feitas pelo sempre cauteloso ministro da Economia, Roberto Lavagna, de que o País assinará acordo com o FMI nos próximos dias. Lavagna disse que o acordo deverá ser por volta de US$ 15 bilhões. Lavagna não deixou claro, porém, se parte deste dinheiro será novo ou se o acordo, como acredita-se no mercado, será apenas para adiar os vencimentos da dívida neste ano e no próximo. Ao ritmo da Bovespa, o índice Merval da Bolsa de Buenos Aires fechou em alta de 2,87% com 366.83 pontos e um volume negociado de US$ 11,8 milhões - levemente superior aos dias anteriores.