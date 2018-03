Lavagna falará sobre reunificação monetária O ministro da Economia argetina, Roberto Lavagna, falará sobre seu Projeto de Reunificação Monetária, em uma reunião ministerial convocada pelo presidente argentino Eduardo Duhalde. Trata-se do resgate das chamadas "quase-moedas" emitidas pelas províncias para compensar a falta de caixa. O plano prevê a recuperação de oito das mais de dez moedas improvisadas, cujos nomes e cotações dependem da província correspondente. Estes papéis serão resgatados pela Nação tendo em conta o valor de mercado, através de licitações. Para este resgate, segundo fontes do Ministério da Economia, o governo deverá destinar parte do superávit fiscal acumulado nos dois primeiros meses deste ano. Este superávit ronda os 1,5 bilhão de pesos. Estas "quase-moedas" fazem parte da trajetória da economia argentina, mas foram incrementadas, especialmente no interior do país, à época do plano de conversibilidade, quando o peso era atrelado ao dólar. Com a crise política econômica, que levou à queda do ex-presidente Fernando de la Rúa, em dezembro de 2001, a escassez de dinheiro acabou gerando o incremento destes papéis. Para surpresa de alguns, o secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Jorge Sarghini, acaba de informar que em 2002 as províncias conseguiram reduzir o déficit fiscal em 72,3%. Este déficit passou, segundo ele, de 6.379 bilhões de pesos em 2001 para 1.1170 bilhões de pesos no ano passado. Assim, foi superada a meta estabelecida pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) de reduzir o rombo fiscal das províncias em 50%. Para economistas e na opinião do próprio Ministério da Economia, o resultado foi possível graças ao aumento da arrecadação tributária e a alta da inflação, além da redução no gasto primário de cerca de 1,5 bilhão de pesos entre 2001 e 2002. Este resultado inclui desde congelamento dos salários até a total paralisação dos investimentos públicos. A reunião ministerial começou pouco antes das dez da manhã e, de acordo com a Casa Rosada, prevê ainda que o ministro das Relações Exteriores, Carlos Ruckauf, fale sobre as negociações internacionais para tentar se evitar o ataque americano contra o Iraque. A reunião servirá para que Duhalde ouça um balanço dos ministros sobre as diferentes áreas, incluindo a pasta da Produção e da Educação, entre outras. BC estabelece rede de proteção aos bancos O Banco Central argentino, em uma medida preventiva, estabeleceu uma rede de proteção para os bancos, que inclui regras para assistência financeira e limites de liquidez. O novo regime de socorro aos bancos já era previsto no acordo assinado com o FMI, mas dividia opiniões entre o ministro da Economia, Roberto Lavagna, e o presidente do Banco Central, Alfonso Prat-Gay. O comunicado "A 3892" era esperado com ansiedade pelos bancos, logo depois que a Suprema Corte de Justiça determinou, na semana passada, a redolarização de um depósito de 247 milhões de pesos da província de São Luís. Entre os banqueiros, segundo fontes da Associação de Bancos da Argentina (ABA), teme-se que, cedo ou tarde, após a decisão sobre São Luís, os juízes comecem a atender às ações judiciais contra o bloqueio de depósitos implementado pelo então ministro da Economia, Domingo Cavallo, em dezembro de 2001, e reforçado no início da gestão do presidente Eduardo Duhalde. A medida do Banco Central fixa novas normas que deverão ser respeitadas quando as entidades bancárias solicitem ajuda financeira por problemas de liquidez. Quando os redescontos autorizados pela autoridade monetária superarem os 50% do patrimônio líquido da entidade, ela deverá dar início a um plano de adaptação. E assim continuar funcionando para recuperar a liquidez perdida. No comunicado do BC, destaca-se que estas regras servirão apenas para futuros redescontos assinados pela autoridade monetária. Elas estipulam: igualdade de tratamento na hora de se autorizar créditos às entidades com problemas de liquidez, sejam elas de capital público ou privado. Os redescontos passam a ter prazo de 90 dias, podendo ser renovado. Até aqui, este prazo era de 30 dias. Além disso, o Banco Central obriga aos acionistas das entidades bancárias a realizarem aportes de capital somente quando a ajuda da autoridade monetária superar em 150% o patrimônio da entidade em dificuldades. O banco poderá solicitar ajuda do Banco Central quando sua liquidez for inferior aos 25%. As entidades financeiras deverão devolver os redescostos ao BC assim que tiverem recuperado sua liquidez uma queixa da autoridade monetária contra bancos que pediram ajuda e, agora, mesmo depois de recuperar depósitos ainda não devolveram o socorro recebido. Logo após a decisão da Suprema Corte de Justiça, o BC convocou o chamado comitê de crise que funcionou durante a última corrida bancária, há pouco mais de um ano. O comitê vai acompanhar, passo a passo, o desenrolar das ações contra a pesificação dos depósitos e das dívidas. Desta forma, pretende-se estar atento à situação do sistema financeiro que pode ser alvo de liminares que determinem saques na moeda original do depósito realizado, quer dizer, em doláres. A expectativa no mercado financeiro é de que, depois da decisão sobre São Luís, possam ganhar maior velocidade as 150 mil ações que tramitam na Justiça contra a pesificação da economia. No entanto, até agora, entre os bancos afirma-se que ainda não se nota um aumento do resultado destas apelações. Mas continua o temor de que as prováveis medidas judiciais provoquem o aumento da saída de depósitos bancários. Para o presidente do Colégio Público de Advogados, Hugo Germano, é "razoável" acreditar que estas liminares serão incrementadas, já que a decisão da Suprema Corte de Justiça sobre São Luís abriu a porta para que outros correntistas, sejam pessoas físicas ou jurídicas, ganhem a causa judicial.