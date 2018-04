Lavagna fica mais um dia em Washington O ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, decidiu ficar mais um dia em Washington e retornará somente na próxima quinta-feira. Ele se reunirá com autoridades do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), do Banco Mundial (BIRD) e do Tesouro norte-americano. A agenda do ministro previa somente os encontros de hoje com a cúpula do FMI, Horst Köhler, Anne Krueger e Anoop Singh. Porém, as reuniões foram ampliadas e isso está sendo interpretado pelo mercado como um sinal positivo, que abre expectativas favoráveis no governo.