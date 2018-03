Lavagna leva avaliação otimista aos EUA O ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, falará, nesta segunda-feira, no American Society, em Nova York. Ele informará à platéia de empresários e donos de papéis da dívida argentina sobre a situação da economia do país. Otimista, ele deverá afirmar que a Argentina retomou o caminho do crescimento e que a inflação, este ano, ficará abaixo dos 10% - longe dos 22% previstos no orçamento e no acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI). O ministro destacará ainda que o país cumpriu, sem dificuldades, nos dois primeiros meses deste ano, as metas fiscais e monetárias do acordo com o FMI. As explicações de Lavagna têm dois objetivos: pedir paciência aos donos de papéis da dívida privada argentina, estimada pelo mercado financeiro em US$ 55 bilhões e cujo pagamento foi suspenso em dezembro de 2001. O ministro também tentará seduzir os investidores externos para que voltem a confiar no país. Na sua análise sobre a situação argentina, Lavagna deverá dizer que a geração de emprego está retornando em diferentes setores o que muitos analistas discordam e que isto é resultado do aumento da produção. Pelos números do ministro, a Argentina está crescendo a um ritmo de 4% anual e registra, entre abril de 2002 e janeiro de 2003, um aumento de 17,2% na atividade industrial. Roberto Lavagna desembarca em Nova York, 48 horas antes da data prevista para que o diretório do FMI analise, e provavelmente aprove, a revisão das metas fixadas até agora. Por sua vez, em Washington, o secretário de Finanças, Guillermo Nielsen, continua seu périplo para explicar o plano do governo para o pagamento da dívida privada. Ele desembarcou ali, na sexta-feira passada, vindo do Japão onde enfrentou a impaciência dos donos dos papéis da dívida argentina e a sugestão para que o governo venda terras para pagar o que deve. O ministro Lavagna rejeitou publicamente tal proposta. Ele retorna a Buenos Aires na terça-feira e no fim de semana embarca para Milão, na Itália, onde participará da Reunião Anual do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Para a Fundação Capital, uma das principais consultorias de economia da Argentina, o país "avança significativamente" na renegociação da dívida privada. Só este ano, de acordo com dados da consultoria, o governo apresentou nove propostas formais para tentar chegar a um acordo com os credores privados. "A prudente condução da política monetária e fiscal durante a segunda parte de 2002 e o acordo com o FMI consolidaram a situação econômico-financeira", diz o estudo. De acordo com o presidente do Banco Central, Alfonso Prat-Gay, a Argentina chegou a emitir, no ano passado, uma média de 2 bilhões de pesos mensais. Nos primeiros dois meses deste ano, como informou à Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados, esta emissão limitou-se a 300 milhões de pesos por mês.