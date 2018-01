Lavagna mantém otimismo, apesar de negativa do FMI O ministro de Economia, Roberto Lavagna, continua intacto em seu otimismo, apesar da negativa do Fundo Monetário Internacional (FMI) de fechar um acordo com a Argentina. Para uma platéia composta pelos principais empresários do país, o ministro projetou um crescimento de 4% do PIB para a Argentina no ano que vem. Lavagna também não perdeu tempo e pediu aos seus ouvintes um maior consenso dos líderes políticos e empresariais para ter maior poder de convencimento nas negociações com o Fundo que estão paradas. O ministro confirmou que o governo não pagará mais nenhum vencimento da dívida aos organismos internacionais para preservar as reservas do Banco Central e disse que a saída do default levará o tempo suficiente para não "afogar" o crescimento econômico. Lavagna ainda disparou contra a Corte Suprema de Justiça, culpando seus juízes de "entorpecer" a negociação com o FMI com decisões que geram desconfiança internacional e de cortar a recuperação do crédito com a ameaça de sentença de redolarização dos depósitos. Lavagna explicou que o "acordo (com o FMI) é muito importante porque explicita a vontade do país de manter-se dentro do contexto internacional e é uma espécie de marca de qualidade que permite ao setor privado ter acesso ao crédito externo". Ele disse ainda que o sistema financeiro "fortemente sacudido, na semana passada, com toda razão, diante dos boatos sobre possíveis mudanças através de uma decisão judicial e tomaram a atitude preventiva de cortar os créditos e manter-se com a maior liquidez", revelando o que nenhum banqueiro havia admitido. Os poucos financiamentos que voltaram a surgir no mercado, há pouco mais de dois meses, foram cortados por causa da ameaça de redolarização dos depósitos em prazo fixo, o "corralón". O ministro de Economia afirmou que "a Argentina está no início de uma onda expansiva". ?O país poderia crescer em torno de 4% anual e não 10% porque esse é um conto que já escutamos e sabemos que terminou mal", uma alusão às promessas do ex-ministro Domingo Cavallo. Na mesma linha otimista, o secretário de Fazenda, Jorge Sarghini, garante que a Argentina terminará este ano com um superávit fiscal primário de 0,5% do PIB e que o consolidado entre União e províncias será de 2,5% do PIB em 2003. As declarações do ministro foram feitas, ontem à noite, durante o encerramento da 8ª. Conferência Industrial Argentina, organizada pela União Industrial da Argentina (UIA), entidade semelhante à Fiesp.