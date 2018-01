Lavagna negocia cumprimento de nova exigência do FMI Entre hoje e quarta-feira, a Argentina deverá saber, finalmente, se haverá acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI) na gestão que ainda resta de Eduardo Duhalde ou não. Hoje, o ministro de Economia, Roberto Lavagna, se reunirá com a missão do FMI, que se encontra em Buenos Aires desde a semana passada. No encontro, Lavagna negociará o cumprimento da nova exigência do FMI antes de fechar o acordo de reprogramação dos vencimentos da dívida argentina com os organismos multilaterais de crédito. O FMI exige que o governo pague com as reservas internacionais vencimentos da ordem de US$ 3 bilhões de dólares com os organismos. Porém, Roberto Lavagna já comunicou que somente usará as reservas se o FMI se comprometer formalmente em fechar o acordo e garantir a devolução desse dinheiro num prazo de 10 dias. Na terça-feira, vencerá uma parcela de US$ 845 milhões de dólares da dívida com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Este mesmo dia é o ultimo prazo para o pagamento da parcela vencida no dia 14 de novembro do ano passado, no valor de US$ 725 milhões de dólares e um adicional de US$ 250 milhões de dólares com o Banco Mundial (BIRD). Entre quarta e sexta-feira haverá outro vencimento, desta vez com o próprio FMI de US$ 1.056 milhões de dólares. São estas parcelas que a número dois do FMI, Anne Krueger quer ver quitadas antes de fechar o acordo com a Argentina. Paralelamente às negociações de Roberto Lavagna com o FMI, amanhã, o vice-ministro de Economia, Oscar Tangelson, viajará à Washington para discutir o BIRD e o BID, a reprogramação de todos os vencimentos do primeiro semestre de 2003 com estes organismos que somam US$ 1,259 bilhão e US$ 1,019 bilhão de dólares, respectivamente. Com o FMI os vencimentos do primeiro semestre são de US$ 5,020 bilhões de dólares. A proposta do governo argentino é a de reprogramar todos estes vencimentos para daqui a três anos, para aliviar a carga do próximo governo.