Lavagna pede a investidor que espere 15 anos para receber Investidores que têm em suas mãos títulos da dívida pública argentina poderão recuperar seu dinheiro em um prazo de 15 anos. Mas isso só será possível se cada um deles decidir aceitar, em troca dos atuais papéis, novos bônus que estariam atrelados ao crescimento econômico da Argentina. Essa é uma das propostas que o governo já apresentou aos credores privados e deve reafirmá-la nos próximos 50 dias, quando estará apresentando algumas outras opções, de acordo com o ministro de Economia daquele país, Roberto Lavagna, em entrevista ao jornal italiano "Corriere della Sera". "É difícil ser preciso nesse ponto. Mas estimo que 15 anos de crescimento econômico permitiria a recuperação", respondeu o ministro, ao ser questionado sobre quantos anos de crescimento (econômico) seriam necessários para que os investidores possam recuperar os quase US$ 90 bilhões emprestados ao governo argentino. O montante já chega a US$ 100 bilhões, considerando os juros não pagos desde a moratória declarada em dezembro de 2001. A economia argentina cresceu 8,4% em 2003, depois de quatro anos de recessão, que desencadeou a maior crise econômica e financeira de sua história. Nesse período, o PIB do país encolheu quase 20% e ainda foi obrigado a pedir moratória de seu dívida pública. Por isso, o governo argentino está oferecendo aos detentores de títulos de sua dívida bônus ligados ao crescimento econômico. Os credores, no entanto, rejeitaram a oferta, já que ela veio acompanhada de um pedido de desconto de 75%. Isto é, o compromisso de pagar apenas US$ 0,25 para cada dólar que a Argentina pediu emprestado nos últimos anos.