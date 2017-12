Lavagna pede que empresários não processem Argentina O ministro de Economia, Roberto Lavagna, pediu a um grupo de representantes de empresas francesas que não iniciem ações legais contra a Argentina junto ao Centro Internacional de Solução de Controvérsias sobre Investimentos, conhecido pela sigla em inglês ICSID - International Centre for Settlements of Investment Disputes. "Na Argentina não tem ocorrido casos de expropriação nem tratamento discriminatório com as empresas investidoras", disse. Lavagna solicitou ainda que os executivos sejam mais prudentes ao questionar a suposta insegurança jurídica na Argentina. "Peço-lhes que sejam mais cuidadosos com o uso do qualificativo de insegurança jurídica já que, sem desconhecer que há problemas, às vezes são questões cotidianas ou gerenciais que ocorrem em todo o mundo", justificou. Os empresários estrangeiros com investimentos na Argentina e os locais queixam-se publicamente da falta de previsibilidade para realizar investimentos no país, devido à inseguridade jurídica.