Lavagna pede sinal de pré-acordo com FMI Os ministros argentinos Roberto Lavagna, de Economia, e Carlos Ruckauf, de Relações Exteriores, ratificaram o diálogo com o Fundo Monetário Internacional, o G-7 e o Mercosul. Porém, pediram que o FMI dê sinais de um pré-acordo com a Argentina para abrir caminho às negociações com os demais organismos internacionais. As declarações dos ministros foram dadas logo após à reunião que tiveram com os embaixadores dos países do G-7, na qual o governo argentino apresentou o documento contendo os 14 compromissos da administração de Eduardo Duhalde.