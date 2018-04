Lavagna promove mudanças na equipe econômica O ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, promoveu mudanças na equipe econômica enquanto tenta avançar nas negociações para obter um novo programa de crédito com o FMI e reunir mais poderes. O Ministério da Economia informou que Lavagna apontou o vice-ministro Enrique Devoto para ser o novo secretário de Energia do país. Devoto vai substituir Alieto Guadani, um burocrata que ocupou diversos cargos no governo nacional e das províncias por décadas. Ruy Luis de Villalobos, um ex-consultor para o Banco Mundial, ocupará o cargo de Devoto como vice-ministro da Economia, informou o Minstério.