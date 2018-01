Lavagna quer discutir agenda comercial com Brasil O ministro de Economia, Roberto Lavagna, vai aproveitar a viagem que o presidente Néstor Kirchner fará hoje ao Brasil, para passar a limpo a agenda de conflitos comerciais entre os dois países. Depois do acordo privado no setor têxtil, com o compromisso brasileiro de auto-limitar as exportações para a Argentina, o próximo tema polêmico no comércio entre os parceiros diz respeito aos produtos lácteos. Os argentinos querem aumentar suas exportações de leite para o mercado brasileiro mas por conta da acusação de dumping, o setor mantém um acordo de preços que vencerá em junho. A Argentina já anunciou que não quer prorrogar o acordo e os empresários de ambos países estão debatendo o assunto desde janeiro passado. O caso da chamada linha branca de eletrodomésticos é outro ponto espinhoso da relação.