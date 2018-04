Lavagna quer reativar comércio com o Brasil O ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, telefonou na noite de sábado para o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Lafer, para agradecer o apoio recebido e reafirmar a prioridade que o governo argentino dispensa para as relações com o Brasil. Ele também pediu a Lafer que marcasse uma conversa com o ministro da Fazenda, Pedro Malan. Lafer e Lavagna trabalharam juntos, nos anos 80, para a integração entre os dois países. Por isso, Lafer foi a primeira autoridade brasileira a ser contatada pelo novo ministro. Na conversa, os dois ministros acertaram que darão mútua prioridade no desenvolvimento das relações comerciais. Lavagna afirmou que pretende recolocar a Argentina na trilha do desenvolvimento sustentado e que será necessário reestabelecer o comércio com o Brasil. Lafer reiterou a confiança de que a Argentina encontrará caminho para a estabilidade. A equipe econômica brasileira tem criticado a postura do FMI de exigir ajustes profundos na economia argentina antes de conceder ajuda. Eles avaliam que a Argentina precisa de apoio internacional para ajustar a economia. Além de tentar convencer a comunidade financeira internacional da gravidade da situação argentina, o Brasil está concluindo medidas que ajudarão a retomar o fluxo do comércio bilateral, como a revisão do acordo automotivo e a reforma do Convênio de Crédito Recíproco (CCR), o mecanismo usado para o comércio entre empresas que passa pelos respectivos bancos centrais. Essas medidas, porém, esbarram na falta de tempo das autoridades argentinas para concluir as negociações.