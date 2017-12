Lavagna recebe Prêmio Limão, a "mais azeda" figura da economia O ministro da Economia, Roberto Lavagna, recebeu o Prêmio Limão 2004, honraria conferida ao pior, mais irascível e azedo entrevistado do ano. O prêmio é entregue todos os anos pelos jornalistas que cobrem o Ministério da Economia. Lavagna já acumula dois anos consecutivos como a "mais azeda" figura do setor econômico. Com um sorriso irônico, Lavagna agradeceu o prêmio. No entanto, também expressou sua decepção por ter que compartilhar o "Prêmio Limão" com o Secretário de Finanças, o taciturno Guillermo Nielsen, que é o principal negociador argentino nas discussões sobre a reestruturação da dívida pública com os credores privados. "Estou decepcionado. No ano que vem vou perseverar", prometeu. Piores jornalistas Lavagna também anunciou que ele próprio estava criando um prêmio que será conferido aos piores jornalistas. Com o nome de Prêmio "Zapallo" (Abóbora, gíria usada para "tonto"), será concedido aos jornalistas que estiveram a favor dos credores internacionais ao longo de 2004. Além do prêmio destinado a Lavagna e Nielsen, os jornalistas argentinos também concederam menções honrosas ao robusto assessor de imprensa do ministro, Armando Torres, conhecido por ocasionalmente resolver divergências com a imprensa utilizando os punhos.