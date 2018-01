Lavagna retomará negociações com governadores O ministro da Economia, Roberto Lavagna, começará, nos próximos dias, uma seqüência de encontros com os governadores das províncias argentinas, a quem tentará convencer da necessidade de reduzir seus déficits fiscais, além de eliminar suas "moedas paralelas", ambas exigências do Fundo Monetário Internacional (FMI). No ano passado, esta negociações levou meses e causou a queda do antecessor de Lavagna, Jorge Remes Lenicov. Na agenda com os governadores também estará a espinhosa tarefa de definir as características da nova lei de co-participação federal (sistema de distribuição da arrecadação tributária entre a União e as províncias). O FMI quer que os governadores implementem uma redução entre 40% e 60% dos déficits fiscais provinciais. Além disso, exige que os governos detenham as emissões dos bônus que utilizam como "moedas paralelas" para o pagamento dos funcionários públicos provinciais e os fornecedores do Estado. No último ano e meio, os governos provinciais, diante de déficits fiscais incontroláveis, encontraram uma saída através destas "moedas paralelas", que já constituem mais de um terço do total de circulante monetário do país. Em 2002, a situação fiscal das províncias teve uma melhoria significativa. Enquanto que o déficit fiscal de 2001 foi de 6,6 bilhões de pesos, no ano passado foi de 3 bilhões de pesos. Nos próximos dias, o ministro Lavagna também elaborará uma estratégia para implementar o aumento das tarifas dos serviços públicos privatizados, uma das exigências feitas pelo FMI. A alta, de 9% para a energia elétrica e de 7% para o gás, aplicada por decreto em novembro passado, foi bloqueado pela Justiça, que argumentou que infringia a lei de Emergência Econômica, criada pelo próprio governo do presidente Eduardo Duhalde. A estratégia de Lavagna será a de eliminar os artigos da lei que se referem ao impedimento dos aumentos. O FMI prefere que o Congresso Nacional faça a modificação, mas o governo prefere implementá-lo por decreto, já que considera que poucos parlamentares votariam a favor de um aumento impopular. Além disso, até esta sexta-feira, Lavagna definirá qual será o banco que assessorará o governo argentino na renegociação da dívida externa pública com os credores privados internacionais, aos quais a Argentina deu o calote em dezembro de 2001. A dívida envolve 99 títulos, em um total de US$ 50 bilhões. O banco que assessorará a Argentina será escolhido de uma lista de sete. O vencedor, além de receber honorários mensais, terá direito à uma porcentagem da dívida que será renegociada.