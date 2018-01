Lavagna se reunirá com Greenspan O ministro de Economia da Argentina, Roberto Lavagna, se reunirá hoje com o presidente de Banco Central dos EUA, Alan Greenspan. Embora Greenspan não tenha influência nas negociações com os organismos multilaterais de crédito e, portanto, não deva contribuir para acelerar a concretização do acordo entre o governo argentino e o Fundo Monetário Internacional (FMI), o encontro é importante para o país, segundo avaliação do Ministério de Economia. A política de taxa de juros norte-americana será o assunto principal, bem como a reforma do sistema financeiro na Argentina.