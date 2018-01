Lavagna seria candidato a vice-presidente O ministro de Economia, Roberto Lavagna, poderia ser o candidato a vice-presidente da Argentina na chapa do governador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, um dos três candidatos do Partido Justicialista. Os rumores que circulam no ministério de Economia, na Casa Rosada e no mercado são de que o ministro já teria recebido a proposta e daria sua decisão ainda hoje. Na semana passada, no entanto, Lavagna negou qualquer intenção de ser candidato a vice-presidente. Já o presidente argentino, Eduardo Duhalde, havia sugerido que Lavagna poderia ser o companheiro de chapa de Kirchner, ao dizer que o candidato a vice deveria ser algum ministro, para dar continuidade ao modelo atual. Até o começo desta tarde, fontes da Casa Rosada já davam como certa a resposta positiva do ministro. Recentemente, Kirchner elogiou o Lavagna, qualificando-o como um dos ministros de Economia mais sérios que o país teve nas últimas décadas. Lavagna participa hoje de uma solenidade junto com o vice-presidente do Banco Mundial para América Latina, David de Ferranti, para concretizar o empréstimo de U$S 600 milhões que esse organismo multilateral de crédito concederá à Argentina para a área social.