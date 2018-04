Lavagna só envia amanhã carta ao FMI Fontes do mercado financeiro informam que o ministro da economia, Roberto Lavagna, só enviará amanhã ao FMI o rascunho da carta de intenções. A expectativa era de que Lavagna enviasse o documento à número dois do Fundo, Anne Krueger, ainda hoje. Porém, diante do silêncio do Ministério da Economia, já se espera que a iniciativa só será tomada na quarta-feira. O acordo se limitará à rolagem da dívida com o FMI. O que, no entanto, abrirá caminho para que o próximo governo consiga um crédito com a instituição financeira. Além disso, a solução com o Fundo permitirá que a Argentina receba linhas de financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) e do Banco Mundial, para as exportações do setor privado. O rascunho da carta de intenções não apresentará soluções imediatas para o corralito (bloqueio dos depósitos bancários, que vigora há oito meses), mas deverá conter um cronograma e propostas para resolver o problema. O documento prevê queda de 13,5% do PIB este ano e crescimento de 3% para o ano que vem. Mas esta estimativa para 2003 está sendo considerada apenas um "desejo" pelos homens do mercado. "Tudo dependerá da renegociação da dívida pública", observou o economista Ricardo Delgado, da consultoria Ecolatina, que já foi dirigida por Lavagna. "E ainda das saídas que se encontrarão para o corralito". O ministro marcou para dezembro o início das conversas com os donos de papéis do Estado argentino e que foram alvo do calote decretado pelo ex-presidente e agora presidenciável Adolfo Rodríguez Saá (peronista).