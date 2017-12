Lavagna tem pressa de desembolso do Bird O ministro da Economia da Argentina, Roberto Lavagna, tem pressa de conseguir ainda nesta semana a liberação de US$ 325 milhões referentes a um crédito do Banco Mundial. O crédito foi outorgado, mas por questões burocráticas ainda não foi liberado. O ministro quer anunciar a obtenção deste crédito antes de domingo, dia em que os argentinos vão escolher o próximo presidente da República. Motivos não faltam ao ministro, ativamente engajado na campanha presidencial, pois se vencer Néstor Kirchner, o "delfim" do presidente Eduardo Duhalde, Lavagna continuará em seu posto. A permanência de Lavagna foi confirmada por Kirchner, um dos três candidatos do Partido Justicialista (Peronista). Nos corredores do ministério da Economia existe a certeza de que a liberação do crédito do Banco Mundial reforçaria a imagem que existe no país de que Lavagna é o "avalista" argentino diante dos organismos financeiros internacionais, com os quais seus antecessores tiveram graves choques. Leia o especial