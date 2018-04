Lavagna, um peronista discreto, é o mais cotado para Ministério O presidente Eduardo Duhalde decidirá, nas próximas horas, se Roberto Lavagna será mesmo o seu novo ministro de Economia. A escolha já está praticamente definida mas Duhalde quer discutir alguns pontos básicos cara a cara antes de anunciar formalmente a sua decisão. O presidente também se reunirá com o economista chefe do BID, Guillermo Calvo, que será o novo assessor do gabinete para implementar o plano econômico que será elaborado em detalhes neste fim de semana. Para a reunião que Duhalde terá com Lavagna, o presidente se preparou ouvindo vários economistas das mas diversas correntes, e também está guardando outros dois ou três nomes no bolso para o caso de que a conversa com o escolhido número um não saia como ele deseja. Eduardo Duhalde quer que o novo ministro atenda às exigências internacionais para que a Argentina não fique isolada mas que, principalmente, ouça o clamor social e as necessidades internas sem ceder em pontos como a demissão de funcionários públicos das províncias, como queria o FMI. ?A Argentina de hoje não pode sofrer uma medida destas porque seria o caos social?, justificou Duhalde. Lavagna já deu sinais de sensibilidade às expectativas do presidente com frases do tipo: ?Por atender os temas fiscais, nos esquecemos da produção?; ?não se pode dar tratamento especial à credores em detrimento das necessidades do povo?, dentre outras. Quem é Roberto Lavagna De filiação peronista, Roberto Lavagna foi funcionário do cacique da União Cívica Radical (UCR), Raúl Alfonsín, e de outro radical, Fernando De la Rúa. Atualmente é representante da Argentina junto à União Européia e à OCDE. Como funcionário do governo, Roberto Lavagna sempre manteve numa postura discreta ao comentar os assuntos políticos e econômicos do país, sem emitir suas opiniões, ao contrário do que ocorria no governo de Carlos Menem (1989-1999), apesar de ser do mesmo partido Justicialista. No entanto, é possível saber como anda o pensamento deste economista sobre alguns pontos polêmicos se forem levados em consideração os documentos elaborados pela consultoria Ecolatina, fundada por ele. Sob a supervisão de seu filho Marco Lavagna, também economista, a Ecolatina emite aos seus clientes um documento analítico e técnico, semanal, sobre a situação da Argentina - a Agência Estado é um de seus destinatários do texto. Sobre o dólar, por exemplo, um destes relatórios, do dia 1º de fevereiro, diz o seguinte: "Ao menos em uma primeira etapa, um esquema de bandas cambiais com fortes intervenções do Banco Central, se aproxima mais da realidade argentina do que a livre flutuação da moeda". Esta afirmação pode ser o indicativo de que Lavagna poderá decidir pelo regime de bandas e não do dólar fixo. O presidente Eduardo Duhalde já admitiu que não quer mais a flutuação da moeda e que o governo estava estudando a adoção do câmbio fixo. Porém, ressaltou que a mudança do regime cambial será decidida pelo novo ministro junto com o presidente do Banco Central, Mario Blejer, que foi ratificado pelo presidente. Sobre o "corralito", o relatório do dia 8 de abril diz que a "a situação de instabilidade financeira seria na atualidade muito mais grave se não houvesse adotado uma medida desta natureza. Mas não se pode ignorar que o formato adotado para o corralito em suas sucessivas implementações gera severos questionamentos. O mais importante radica na maximização da incerteza gerada pelas indas e vindas na definição de seu alcance". Em relação ao ajuste das províncias, a Ecolatina, manifestou-se da seguinte forma, no dia primeiro de março: "É bom que a União possa condicionar ajuda à metas de eliminação de déficit e à autorização prévia para contração de dívida nova. Está pendente alguma limitação expressa à emissão de novos bônus. Assim, se fecharia o círculo sobre a possibilidade de um saneamento definitivo das contas públicas consolidadas". Lavagna tem 60 anos de idade, formou-se em Economia na Universidade de Buenos Aires, em 1966, com pós-graduação na Universidade de Bruxelas, onde atualmente é professor.